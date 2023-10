Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Arrascaeta. O meia, ao longo da semana, cumpriu a etapa final da recuperação de lesão na coxa esquerda e fez transição para o campo. O possível retorno anima a torcida e pode impulsionar o time.

Classificação e jogos Brasileirão

Retrospecto. Apesar do jogo ser fora de casa, os números são favoráveis ao Flamengo. Nesta edição do Brasileiro, a equipe lidera como visitante, com 21 pontos em 13 jogos. Na Neo Química Arena, são 12 jogos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

Motivos para desconfiar

Temporada frustrante. O Flamengo tem feito uma temporada frustrante até aqui. A expectativa era alta, mas a equipe perdeu todos os títulos disputados. O time oscila bastante e é algo a se preocupar.

Corinthians precisa dar resposta. O Corinthians entra em campo precisando dar uma resposta ao seu torcedor após a eliminação para o Fortaleza, na semifinal da Copa Sul-Americana, durante a semana.