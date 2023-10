'Trabalho, trabalho e trabalho': Mano diz em que o Corinthians já melhorou

O que mais Mano falou

Renato Augusto: "Troquei Renato porque ele sentiu um desconforto na panturrilha, foi a mesma situação que nos obrigou a tirar Bruno Méndez no primeiro tempo, com uma contratura numa disputa de bola sozinho, não conseguia mais andar.

Apoio da torcida: "A casa do Corinthians sempre foi muito forte, muito forte para a equipe e para todo mundo em termos de sentimento. É muito bom como o torcedor torce para a equipe no momento de dificuldade, aumenta o volume, se coloca do lado da equipe, isso cria uma força extra para nós superarmos os adversários. Cada vez mais, temos que parabenizar esse comportamento único da torcida do corinthians, ele é único. Vamos ajustando para que cada vez mais ele se sinta representado pela equipe em termos de comportamento. A equipe competiu bastante, mais ainda no segundo tempo, é essa identidade torcida-time que a gente quer a curto prazo. O torcedor empurra mais a equipe ainda, nos sentimos mais confiantes para superar as dificuldades".

'Temos que ser mais organizados': "Gosto de uma equipe mais competitiva, como fomos na segunda parte, porque ão somos a melhor equipe do campeonato, então temos que ser a mais organizada. Ter outros fundamentos que nos identifique como equipe e nos faça ser diferentes ou melhores que os outros nesse aspecto".

'Ninguém gosta de ser atacado o tempo inteiro': "As pessoas confundem boa organização defensiva com ser defensivo demais. A gente tem que acompanhar as alterações que o futebol apresenta. Até um tempo atrás, você ser organizado defensivamente, isso dava uma condição boa de retomada de bola, com uma equipe organizada em transição rápida, para conseguir as vitórias. A partir de determinado momento, isso ficou pouco, o futebol muda e você tem que entender as mudanças. Os times hoje precisam estar mais preparados e ter uma estrutura de construção da jogada, é atrás disso que os treinadores vão, ninguém gosta de ser atacado o tempo inteiro, isso é horrível, porque uma hora a gente toma um gol. Todos constroem bem e a gente também tem que construir bem".

'Os jogadores têm que cumprir funções': "Intensidade não é só correr, disputar bastante a bola. Um meia não tem essa característica, como tem os volantes e jogadores de defesa, mas eles têm outras atribuições importantes, é quando a bola chega que eles têm que ser intensos, um passe decisivo, uma armação de jogada. O que não pode é não entregar disputa e nem na sua função. O time tem várias funções e os jogadores têm que cumpri-las, isso é fundamental para mim".