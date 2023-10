Gabriel Jesus marca, mas Arsenal toma virada do Lens na Champions

Com a vitória, o Lens chega a quatro pontos e assume a liderança do Grupo B. O Arsenal aparece atrás com três pontos, seguido por Sevilla e PSV com dois e um ponto, respectivamente.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Na próxima rodada do torneio europeu, o Arsenal enfrenta o Sevilla, enquanto o Lens recebe o PSV.

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada, com ambos os times buscando o ataque.

O Arsenal saiu na frente com um belo gol de Gabriel Jesus, que recebeu passe de Saka e acertou um chute cruzado da entrada da área, aos 14 minutos do primeiro tempo.

O Lens não se abateu e empatou o jogo, cerca de dez minutos depois, com um gol de Machado, que recebeu presente do goleiro Raya e chutou forte para marcar.