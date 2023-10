Neymar desencanta, e Al-Hilal vence Nassaji Mazandaran na Champions da Ásia

O ritmo do Al-Hilal cresceu no início do segundo tempo e foi recompensado. O time saudita impôs sua qualidade e conseguiu ampliar a vantagem na partida, primeiro com Neymar, aos 13 minutos, e depois com Al-Shehri, aos 47. O brasileiro acabou com um jejum que já durava quatro jogos.

Apesar da dominância e da ampla superioridade da equipe saudita durante todo o confronto, o jogo foi bastante truncado, com muitas faltas e com os jogadores das duas equipes parando as jogadas.

Lances importantes

Não valeu: No primeiro ataque do Al-Hilal, Michael recebeu de Neymar na área e cruzou para Mitrovic tocar de primeira para fazer o gol. Mas o assistente sinalizou o impedimento, que fio confirmado pelo VAR.

0 a 1. Mitrovic abre o placar: Al-Burayk foi lançado na direita, dominou a bola e fez ótimo cruzamento para o camisa 9 cabecear na pequena área para fazer o gol.