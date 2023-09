Destaque no Alemão, Xavi Simons diz que teve Neymar 'como pai' no PSG

O jogador disse que sempre será grato pela forma como foi recebido por Neymar no PSG, lembrando que o brasileiro já o conhecia dos tempos de Barcelona, onde o holandês atuou nas categorias de base. Em entrevista à emissora "Sky Sports", ele disse que atuar ao lado do brasileiro era um sonho.

Simons teve poucas chances no PSG, mas 'explodiu' na Holanda. Em Paris, foram apenas sete jogos e nenhum gol marcado. Em 2022-23, emprestado ao PSV, o meia fez 22 gols e distribuiu 12 assistências em 48 jogos. Ele foi campeão da Copa da Holanda e da Supercopa da Holanda.

Xavi Simons é destaque na Bundesliga. Novamente emprestado na atual temporada, agora para o RB Leipzig, o meia participou diretamente de sete gols - marcou três e deu quatro assistências - nos oito primeiros jogos do clube na temporada. Ele já é campeão da Supercopa da Alemanha.