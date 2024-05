Diniz sofre para abrir garrafa após vitória do Flu na Libertadores; veja

O técnico Fernando Diniz sofreu, e muito, para abrir uma garrafinha de isotônico após a vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima, na última quarta-feira (29), pela última rodada da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Diniz passou um sufoco e foi "salvo" por Lima. Ao lado do treinador durante a entrevista coletiva, o meio-campista foi o responsável por tirar o lacre e abrir a garrafa.

Os torcedores, inclusive, afirmaram que o jogador "garantiu a titularidade" no Tricolor carioca após ajudar o treinador. O Flu venceu a partida no Maracanã por 3 a 2 e assegurou a primeira colocação do Grupo A.