Camisa 10 teve efeito oposto em Gabigol e Luciano

Já em Gabriel, a camisa de Zico não caiu nada bem. De cara, ele foi recuando em campo, talvez acreditando que seria o 10 clássico, não sei. Saiu da zona mais confortável para um lugar vazio. Não armou e parou de marcar. Com o tempo, foi para o banco com cara de pirraça e deboche. Quando era chamado, não correspondia. Se meteu em encrencas, caiu de produção, virou reserva e, depois de vestir a camisa do rival durante um churrasco, perdeu o privilégio de vestir a 10.

Luciano foi capaz de sacralizar o manto; Gabriel, de profanizar.

Desde o começo eu analisava que a 10 tinha pesado para ele. Não se brinca com essas coisas no futebol. Símbolos valem. A camisa que um dia foi de Zico não pode ser dada a um 9, por melhor que ele seja. Arrascaeta e até Gerson mereciam a 10 mais do que Gabriel desde sempre. Na minha opinião, a 10 que um dia foi de Zico deveria inclusive estar aposentada. Respeito demais esses signos para correr o risco de entregá-lo a pessoas que não compreendem todos os seus sentidos e mistérios.