Griezmann deseja jogar as Olímpiadas de Paris: "É um sonho"

O atacante Griezmann, do Atlético de Madrid, revelou em entrevista coletiva com a seleção francesa que deseja estar no time nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em agosto. Entretanto, o jogador de 33 anos ressaltou que quem decidirá sua participação no evento é o clube espanhol, que no momento não se mostra muito disposto a liberar o atleta.

O técnico da seleção olímpica da França, Thierry Henry, convocará a equipe no dia 3 de junho.

"É um sonho (ir aos Jogos). Então quem decide é o clube e, no momento, eles não estão muito dispostos a isso. Desejo fazer qualquer outra coisa, só não quero representar um problema para o meu futuro no Atlético", disse Griezmann.