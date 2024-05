Com Schmidt em transição, Santos retoma preparação para jogo contra o Botafogo-SP

O Santos voltou aos treinos nesta quinta-feira depois de ganhar um descanso na última quarta-feira. O elenco se prepara para enfrentar o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para este compromisso, João Schmidt ainda é dúvida. O volante está em transição física após sofrer uma entrose no tornozelo direito e ainda não treina com o restante do grupo.

Já João Paulo é baixa certa. O goleiro rompeu o Tendão de Aquiles esquerdo na derrota de 2 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, e precisou passar por uma cirurgia.