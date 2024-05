Santos vende nove mil ingressos para jogo contra o Botafogo-SP em Londrina

Até o momento foram vendidos 9??.0??0??0?? ingressos para o #SANxBSP, em Londrina.

Garanta o seu!

?? https://t.co/1k8ETVq1UC pic.twitter.com/mnzYLl2PtS

Santos FC

O Alvinegro Praiano está cumprindo uma punição do STJD e pode contar com apenas 80% de público. Ou seja, 20% do estádio precisa estar interditado. Assim, a estratégia da diretoria foi levar o duelo para um palco com maior que a Vila Belmiro.

A venda de ingressos ocorre apenas de forma on-line, pelo site https://www.bilheteriadigital.com, para todos os torcedores.