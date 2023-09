Barcelona confirma lesão de Raphinha, que pode desfalcar seleção brasileira

O meia-atacante pode ficar sem jogar por até um mês. O Barcelona não deu um prazo de retorno, mas a imprensa espanhola informou que Raphinha pode ficar até 30 dias sem entrar em campo.

Raphinha provavelmente desfalcará a seleção brasileira. O atacante deve ficar de fora das próximas rodadas das Eliminatórias à Copa 2026, que terá duelos contra a Venezuela, em casa, e contra o Uruguai, fora. Os jogos estão marcados para os dias 12 e 17 de outubro.

Com a possível ausência de Raphinha, Fernando Diniz terá que fazer mudanças no ataque da seleção. O jogador do Barcelona foi titular nos dois primeiros jogos - vitórias por 5 a 1 sobre a Bolívia e 1 a 0 sobre o Peru. Ele marcou um dos gols contra os bolivianos.