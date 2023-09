São Paulo segura o Flamengo e é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez

A resposta rápida do São Paulo. O gol de Rodrigo Nestor evitou que o Flamengo fosse para o intervalo em vantagem. Ao mesmo tempo, incendiou a atmosfera do estádio e foi um balde de água fria nos planos de Sampaoli para o Flamengo.

São Paulo sustenta o placar e grita "campeão". Com o empate construído no primeiro tempo, o São Paulo baixou as linhas, apertou a marcação e viu o Flamengo circular a bola - precisando de um gol para levar o jogo para os pênaltis. Só que esse gol jamais aconteceu, apesar das mexidas de Sampaoli, como a entrada de Luiz Araújo e Everton Ribeiro. O São Paulo botou fôlego novo no time, com Luciano e Michel Araújo, não aproveitou a chance clara que teve, mas não importou: a torcida soltou o grito de campeão.

Lances importantes

De cara! Logo no primeiro minuto, Gerson ganha pelo alto de Arboleda e Pedro sai na cara de Rafael. A tentativa do atacante de encobrir o goleiro foi travada pelo são-paulino.

Cadê a direita? Aos 18 minutos do primeiro tempo, Gerson recebeu ótimo passe de Ayrton Lucas na área, conseguiu cortar Beraldo, mas a finalização de canhota foi fraca e defendida por Rafael. Chance clara desperdiçada pelo meio-campista convocado à seleção.

Triscou! Aos 35 minutos do primeiro tempo, Wellington Rato levou muito perigo ao gol do Flamengo com um chute de fora da área, da meia direita, que passou perto, por cima do gol.