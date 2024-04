Thiago Silva deixará Chelsea no final da temporada, mas espera voltar em função diferente

LONDRES (Reuters) - O zagueiro brasileiro Thiago Silva anunciou na segunda-feira sua saída do Chelsea no final da temporada, após quatro anos no clube da Premier League, mas disse que espera retornar em uma função diferente.

O jogador de 39 anos veio do Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita em agosto de 2020 e fez 151 partidas pelo Chelsea, vencendo a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa.

"O Chelsea significa muito para mim. Eu vim para cá com a intenção de ficar apenas um ano e acabou sendo quatro anos", disse Thiago Silva em um vídeo no site do clube.