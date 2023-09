Fifa divulga candidatos ao Puskás com Bia Zaneratto e Guilherme Madruga

Bia Zaneratto entrou na lista pelo gol marcado na estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo deste ano, contra o Panamá, após jogada trabalhada da equipe.

Guilherme Madruga, por sua vez, está entre os candidatos pelo gol marcado pelo Botafogo-SP contra o Novorizontino, em jogo válido pela Série B deste ano. Na ocasião, ele acertou uma bicicleta de fora da área.

O Brasil é o único país com dois representantes na lista. Ao todo, oito homens e três mulheres compõem os candidatos.

A votação para eleger o vencedor será feita por duas metades: um conselho técnico de ex-jogadores e votos online de torcedores. Ambos os grupos têm o mesmo peso na votação, ou seja, 50%. Os fãs podem votar no site da Fifa até o dia 10 de outubro.

O vencedor será conhecido durante a cerimônia do "The Best". O evento ainda não tem data marcada.

Quem são os candidatos ao Prêmio Puskás?

Bia Zaneratto (Palmeiras e seleção brasileira)