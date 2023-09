Bragantino vê América-MG perder pênalti no fim, vence e pula para 3º lugar

O resultado deixa o Bragantino na 3ª posição do Brasileirão com 42 pontos, atrás apenas de Palmeiras (44 pontos) e Botafogo (51 pontos). Os paulistas ultrapassaram Flamengo e Grêmio — que têm um duelo a menos na tabela.

Classificação e jogos Brasileirão

O América-MG, por outro lado, segue na vice-lanterna com apenas 17 pontos e cada vez mais longe do Goiás, que é o primeiro time fora do Z4 com 25 pontos.

Como foi o jogo

O Bragantino não se intimidou atuando fora de casa e manteve a intensidade desde o minuto inicial. Enquanto isso, o América-MG apresentou dificuldades em construir jogadas e sofreu com problemas defensivos.

A superioridade dos paulistas ficou evidente aos 36 minutos do 1° tempo, quando Jadsom marcou. Ele aproveitou o rebote de um chute de Vitinho para inaugurar o marcador.

Na segunda etapa, o ritmo das duas equipes caiu e só contou com tensão (e polêmica) nos acréscimos: após revisão no VAR, Marcelo de Lima Henrique marcou um pênalti para o América-MG por mão na bola de um defensor do Bragantino.