Anderson Barros encarou críticas e se tornou fundamental no Palmeiras

Jorge, lateral

Mateus Fernandes, volante

O Palmeiras da Virada

O que: documentário mergulha nas vitórias e conquistas do Palmeiras, clube que vive uma época inigualável desde a retomada em 2015 -- só com o técnico português já são 8 títulos em três anos.

Onde: exclusivo para assinantes do UOL Play (play.uol.com.br)

Com: Fernando Prass, Gabriel Menino, Luiz Gonzaga Belluzzo, Weverton, Raphael Veiga, PVC, Danilo Lavieri.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.