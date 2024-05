Juventus demite técnico Allegri por mau comportamento na final da Copa da Itália

MILÃO (Reuters) - A Juventus demitiu o técnico Massimiliano Allegri devido ao comportamento dele durante e após a final da Copa da Itália desta semana, na qual ele foi expulso, informou o clube italiano nesta sexta-feira.

A Juventus venceu a Atalanta por 1 x 0, na quarta-feira, e conquistou a Copa da Itália pela 15ª vez, um recorde -- seu primeiro troféu em três anos.

Allegri foi expulso no final do jogo por seus protestos ferozes contra as decisões da arbitragem.