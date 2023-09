Destino de astros, Liga Saudita pode ofuscar campeonatos da Europa?

Cristiano Ronaldo abriu caminho e uma série de astros do futebol europeu partiram para atuar na Liga da Arábia Saudita. Benzema, Neymar, Mané e Kanté são apenas alguns exemplos de jogadores de renome que trocaram a Europa pelo país asiático.

O reflexo disso para o futebol da Arábia já se percebe claramente, seja no interesse gerado ou no melhor nível de disputa. Mas será que essa movimentação pode ofuscar os torneios do Velho Continente?

Europa enfraquece?