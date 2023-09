Ex-Flamengo comanda time na Taça das Favelas e sonha se tornar técnico

O que aconteceu

Douglas, que mora em Padre Miguel, tem um projeto que atende crianças e adolescentes.

A escolinha de futebol está em funcionamento desde 2019 e foi criada ao lado do amigo ao lado do amigo e ex-jogador Raphael Carvalho, que se tornou auxiliar-técnico.

Imagem: Reprodução

"Eu tento passar tudo que vivi. Aprontei muito dos 14 aos 17 anos, que é a idade que eles têm hoje. Aprendi tudo na rua. Sempre falo que o futebol salvou a minha vida. Com 17 anos eu tomei a decisão de deixar de fazer as coisas erradas e me dedicar ao futebol, e no Bangu consegui me profissionalizar", disse.