Cruzeiro passeia na Vila, afunda Santos no Z4 e quebra jejum no Brasileirão

Como foi o jogo

O 1° tempo ameaçou ser agitado diante de sustos iniciais das duas equipes, mas a questão técnica pesou: a bola parada, então, surgiu como "salvadora": os visitantes foram mais eficientes no quesito e abriram o placar com Matheus Jussa, que aproveitou escanteio e cabeceou para as redes.

Classificação e jogos Brasileirão

Na metade final, as trocas de Zé Ricardo deram certo, e Nikão brilhou ao servir Bruno Rodrigues no lance do segundo gol. Desolados, os donos da casa não mostraram grande poder de reação e tomaram mais um antes do apito final.

Gols e destaques

Bate-rebate e sustos. O Cruzeiro ficou perto de abrir o placar já aos 50 segundos: após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da pequena área e acabou "presa" entre Gilberto e João Paulo — para a sorte santista, Júnior Caiçara conseguiu chegar antes de Wesley e afastou o perigo. A resposta veio aos nove minutos, quando Mendoza bateu cruzado e também ficou no quase.

Erros, erros, erros... A promessa de um 1° tempo agitado esfriou ao longo do tempo, e as equipes deram um verdadeiro show de passes errados em meio às faltas e divididas no molhado gramado da Vila. O Santos reclamou de um possível pênalti em Marcos Leonardo, enquanto os visitantes apostaram na velocidade pelos lados, principalmente com Wesley pelo lado direito.