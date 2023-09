Athletico passeia, Gabigol é expulso e Flamengo chega sob pressão na final

A estratégia de Sampaoli implodiu no decorrer do primeiro tempo. Com o esquema tático sem funcionar, os jogadores se desorganizaram em campo e mal conseguiram fazer a bola chegar até o ataque.

O treinador do Fla fez trocas para a segunda etapa, mas as mudanças não surtiram efeito. Allan, que entrou no intervalo, sentiu o tornozelo esquerdo e precisou ser substituído na metade do segundo tempo.

O Rubro-Negro ainda ficou com um a menos na reta final e tomou não só o segundo como também o terceiro. A expulsão de Gabigol frustrou as tentativas da equipe para reagir e não chegar na decisão da Copa do Brasil vindo de uma derrota.

Gols e destaques

1ª chance. Com 2' de jogo, Pedro recebeu no pivô e tocou para Gabigol. O camisa 10 invadiu a área, mas adiantou um pouco a mais e finalizou em cima do goleiro, ganhando escanteio.

Trapalhada na defesa. Aos 19', Léo Pereira recuou para Cunha, que se complicou e mandou no pé de Zapelli. O jogador do Athletico dominou e tentou finalizar de longe, mas foi travado por Léo Pereira.