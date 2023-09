Gabigol pede a palavra após expulsão e tenta conter turbulência no Flamengo

Após a derrota por 3 a 0 para o Athletico, o técnico Jorge Sampaoli fugiu à regra e não foi o personagem principal na sala de entrevistas do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Para surpresa dos jornalistas presentes, Gabigol, expulso contra o Furacão, sentou à mesa e tentou explicar o momento de turbulência no Fla, que começa a decidir a Copa do Brasil contra o São Paulo, domingo, 16h, no Maracanã. O clube entendeu que a situação pedia uma palavra do capitão, e o camisa 10 compreendeu que o momento exigia sua presença.

O artilheiro disse não ter muitas explicações para o momento turbulento pelo qual passa o clube e falou que a hora é de união para superar os problemas.