Gabigol apoia Sampaoli e cita virada em 2019 para motivar torcida do Fla

Motivo para torcida acreditar? "Essa é muito fácil: acreditavam que íamos virar um jogo em três minutos. E a gente virou [contra o River Plate]".

Atmosfera da final: "Clima tem que ser positivo. Claro que a gente queria vencer... Se não me engano, o São Paulo também perdeu [na rodada]. Eles também não vencem há um bom tempo no Brasileiro, tenho certeza que vão vir motivados no Maracanã, como a gente.

Mudar a chave para a Copa do Brasil: "É relembrar os momentos bons, em que a torcida compareceu, nos empurrou e fez com que fôssemos campeões juntos com eles".

O que aconteceu

Gabigol foi o primeiro flamenguista a falar após a derrota em Cariacica (ES), pela 23ª rodada do Brasileirão. Ele chamou a responsabilidade ao sentar na mesa da sala de entrevistas antes do técnico e tentou apaziguar o momento de turbulência no clube.

Ele foi expulso no segundo tempo. O camisa 10, de volta ao time titular após ter sido bancado no clássico contra o Botafogo, recebeu cartão vermelho direto após revisão do VAR por ter acertado o pescoço de Cuello com o braço.