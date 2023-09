Everton Ribeiro fala sobre nova derrota do Fla após Data Fifa: 'Fere tudo'

Decisão da Copa do Brasil: "Agora é focar nessa final, trabalhar bastante para chegar e fazer um grande jogo porque estamos em casa. É uma final e temos que esquecer tudo o que fizemos nesse jogo, principalmente, e fazer muito melhor no próximo".

O que aconteceu

O Flamengo teve os últimos dez dias livres para treinos. O Rubro-Negro havia entrado em campo pela última vez no dia 2, quando venceu o clássico contra o Botafogo por 2 a 1.

No entanto, o time foi dominado pelo Athletico na 23ª rodada do Brasileirão. Gabigol foi expulso no segundo tempo quando o placar ainda estava 1 a 0 para os adversários.

Foi a segunda derrota acachapante do Fla depois de uma parada para a Data Fifa. A primeira foi contra o Red Bull Bragantino, em 22 de junho.

O próximo compromisso do Flamengo já é pela final da Copa do Brasil. O jogo de ida contra o São Paulo, no Maracanã, será disputado no domingo (17).