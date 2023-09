Cueva se perde na carreira após sair do Brasil e não engrena nem no Peru

Emprestado pelo Al-Fateh, da Arábia Saudita, o jogador chegou em março e, em setembro, renovou o empréstimo até o fim deste ano.

Mesmo no futebol peruano, cujo nivel não é dos mais altos, o camisa 10 ainda não brilhou. Uma assistência e nenhum gol em 23 jogos.

Com consecutivas lesões musculares, Cueva contratou um preparador físico pessoal para readquirir o ritmo. O UOL apurou que o atleta está fora do peso ideal, mas que o Alianza entende que a parte técnica pode ser decisiva pelo tricampeonato peruano.

Moral diminui na seleção

Ricardo Gareca, ex-técnico do Peru, era apontado como "padrinho" de Cueva no futebol. O jogador sempre foi convocado, independentemente do momento ruim nos clubes.

Agora, o Peru tem Juan Reynoso no comando. E não há mais qualquer regalia para o camisa 10. Cueva foi pré-convocado para os jogos contra Paraguai e Brasil pelas Eliminatórias, mas acabou cortado por "fadiga muscular". Na mesma semana, enfrentou o Cantolao pelo Alianza Lima.