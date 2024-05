Após vencer o Sport, Atlético-MG inicia preparação para enfrentar o Fluminense

O Atlético-MG venceu o Sport por 2 a 0, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, que ocorreu nesta terça-feira, na Arena MRV. O elenco atleticano iniciou nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, a preparação para o duelo diante do Fluminense.

As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade estava marcada para acontecer às 16h, no período do tarde, mas foi antecipada para a manhã. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Sport fizeram um trabalho regenartivo, enquanto os demais trabalharam com bola no gramado.