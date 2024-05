Com Matheuzinho e Paulinho titulares, Corinthians está pronto para encarar o América-RN; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o América-RN, pela 3ª fase da Copa do Brasil, na Arena das Dunas. Para o duelo desta terça-feira, as principais novidades são as entradas do lateral direito Matheuzinho e do volante Paulinho na equipe titular. Fagner vai iniciar o confronto no banco de reservas e Rodrigo Garro, que normalmente é titular no meio-campo, está suspenso.

Outra surpresa foi a entrada do lateral esquerdo Matheus Bidu na vaga de Hugo. Esse será o primeiro jogo do camisa 21 como titular no ano.

Assim, o Corinthians está escalado com: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Paulinho; Wesley, Romero e Gustavo Silva.