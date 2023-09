Funcionária de posto registra BO contra Kleber Gladiador por agressão

Em um vídeo exibido pela TV Record, é possível ver que uma pessoa envolvida na discussão entra na loja e o ex-jogador também tenta entrar no local, quando foi impedido por uma funcionária.

Ainda no vídeo, o ex-jogador aparece empurrando a vítima contra uma porta de vidro durante a tentativa de entrar no estabelecimento.

A mulher foi orientada pela polícia a realizar um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e sobre os prazos para representar criminalmente contra os envolvidos. Apesar da orientação, não há nenhuma confirmação se o exame foi realizado até o momento.

Kleber diz que agiu em legítima defesa

Após a repercussão do caso, o ex-jogador emitiu uma nota oficial nas redes sociais afirmando que agiu em legítima defesa após ser agredido por três pessoas. Além disso, Kleber acrescentou que tem testemunhas que corroboram sua versão dos fatos.