Com trabalhos técnicos, São Paulo treina e segue preparação para enfrentar o Fluminense

O elenco do São Paulo treinou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, e deu continuidade à preparação para o duelo contra o Fluminense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Os jogadores titulares na vitória por 3 a 1 contra o Cobresal, na última quinta-feira, pela Libertadores, realizaram trabalho de recuperação no gramado dividido em três etapas. Primeiro, eles correram em trote seguido de exercícios de mobilidade. Posteriormente, houve uma atividade de estabilidade e força preventiva. Por fim, realizaram um treino técnico de condução de bola e passe.

O restante do elenco, inclusive os atletas que entraram no decorrer do jogo no Chile, tiveram um circuito físico no aquecimento e, em seguida, uma atividade técnica, de 11 contra 11. O exercício foi realizado apenas em uma parte do gramado, com trabalhos de posse de bola, enfrentamento, movimentação e posicionamento.