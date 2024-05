Times sub-15 e sub-17 do Palmeiras ganham do Ibrachina pelo Paulistão

Na manhã deste sábado, os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o Ibrachina por 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os mais jovens entraram em campo às 9h (de Brasília) e conquistaram a vitória com gols de João França, Guilherme Kerchner e Ruan Yago, enquanto os mais velhos, que jogaram às 11h, ganharam com tentos de Bernardo e Lazaro.

O sub-15 segue com 100% de aproveitamento na competição e se manteve na liderança do Grupo 12 com 18 pontos. O sub-17 está na mesma situação dos mais jovens, também tendo vencido em todas as seis rodadas do torneio.

Na rodada seguinte do Paulistão ambos os times encaram o Atlético Mogi, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, no próximo sábado. Como de praxe, o sub-15 entra em campo às 9h, e o sub-17 joga às 11h.