Hulk aprova paralisação do futebol após tragédia no Sul

O futebol brasileiro segue com a discussão sobre a possibilidade de paralisação dos jogos em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o atacante Hulk, do Atlético-MG, falou sobre o tema e reconheceu a importância de ajudar o povo gaúcho e os clubes do estado.

As equipes do Rio Grande do Sul foram bastante atingidas pelas chuvas. Assim, a CBF decidiu adiar os jogos de todos os gaúchos - em todas as divisões - até o final do mês. No entanto, os outros clubes seguem com suas atividades normais, mesmo com o Ministério do Esporte tendo enviado à CBF um documento com pedido de paralisação das competições.