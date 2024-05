Morrendo em Potosí

Os atletas que vão jogar em La Paz, a capital da Bolívia, sofrem, é muito, com 3.640 metros de altitude — acreditem os que nunca passaram pela experiência, algo que beira o desespero até para subir cinco degraus se você não tomar cuidado.

Imagine o que seja jogar em Potosí, a 4.090 metros.

Foi o que o Fortaleza tentou fazer ontem, pela Copa Sul-Americana diante do Nacional, a quem havia goleado por 5 a 0 ao nível do mar, no Castelão, na capital cearense.