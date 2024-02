A boa e a má notícia para o Santos e para o futebol

O Santos ganhou do Água Santa, atual vice-campeão paulista, por 1 a 0, gol do zagueiro Joaquim, no segundo tempo.

E ganhou em São Bernardo, porque o gramado do estádio onde joga o Água Santa foi vetado pela FPF.

Olhe que boa e rara notícia em se tratando de futebol no Brasil: gramado sem condições não pode!