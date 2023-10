Empatar, em casa, com o Goiás que estava na zona do rebaixamento e trocou de lugar com o Vasco, é preocupante.

O Botafogo vinha de 11 vitórias no Nilton Santos, perdeu o 100% para o Flamengo e agora só empatou com o Goiás.

Sim, a situação aritmética ainda é cômoda.

Mas o sinal amarelo precisa ser aceso.

E o treinador Bruno Lage, chamado de burro em coro ontem, deve aprender que Tiquinho Soares não pode ficar no banco um tempo todo como aconteceu.

Isso, é claro, se o português quiser manter o emprego, salvo exatamente pelo goleador que ele deixou na reserva no primeiro tempo.