Domingo é dia de gritar campeão e isso sempre vale muito

Sempre que o Flamengo entrar em campo vai valer muito. Pode ser contra o Nova Iguaçu. Isso vale para o Palmeiras, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Atlético, Cruzeiro...

O segundo chavão revela uma dificuldade de investigar os fatos de maneira correta. Nos primeiros dez anos por pontos corridos, apenas três campeões estaduais venceram o Brasileirão. Ainda que São Paulo e Santos tenham vencido a Libertadores no mesmo ano do Paulista, justificava-se a frase de efeito: estadual não era parâmetro.

Dos últimos dez campeões, sete venceram seus regionais antes: Cruzeiro (2014), Corinthians (2017), Flamengo (2019 e 2020), Atlético (2021), Palmeiras (2022 e 2023). O Flamengo ganhou a Libertadores de 2019, o Palmeiras de 2020, o Fluminense de 2023, anos em que também venceram seus estaduais.

É possível ir bem no estadual e mal no Brasileiro ou o inverso. Também é possível ir bem em tudo e ganhar no início do ano ser apenas o primeiro passo para uma temporada de absoluta confiança. Não olhar para o passado recente e repetir, como papagaio, o clichê criado há vinte anos é cegueira. Na mesa de bar, pode. Em debate sério, revela displicência de quem valoriza mais sua própria opinião do que os fatos.

Há hierarquia das competições, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil estão acima. Mas, se não valesse nada, os estádios não estariam cheios. O fato sempre tem de se sobrepor à própria opinião.

Gritar campeão sempre vai ser especial. Este final de semana, isto vai acontecer com crianças e adultos, de norte a sul do país.