Grêmio é heptacampeão e Renato, o maior técnico de seus 120 anos

Juntos, os onze atuaram pela terceira vez. Antes, vitórias sobre o Caxias por 2 x 1 e sobre o Brasil-RS, por 2 x 0.

Há 55 anos, o hepta de 1968 fez surgir a lenda de Alberto, Altermir, Áureo, Ary Ercílio e Ortunho; Cléo e Sérgio Lopes; Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. O mito desta defesa quase toda composta por nomes iniciados pela letra A se desfaz pela pesquisa: nunca jogaram juntos. Esta mesma formação, mas com Everaldo na lateral esquerda, começou atuando cinco vezes no ano do hexa, 1967.

O hepta aconteceu com Alberto, Altemir, Áureo, Paulo Souza e Everaldo; Cléo e Jadir; Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Jogaram juntos sete vezes naquela Gauchão, ganharam seis e empataram com o Juventude, o jogo que valeu o heptacampeonato.

Coincidência, contra o mesmo Juventude, a segunda sequência de sete troféus. O gol do título foi de Nathan Fernandes, passe de Diego Costa, que confirma seu melhor início em qualquer clube desde o Chelsea, em 2014. Daquela vez, sete gols nos primeiros seis jogos. No Grêmio, seis gols nas primeiras sete apresentações.