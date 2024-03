Sport é punido, mas não tem ninguém preso! A Justiça do futebol é um fiasco

E não tem ninguém preso.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva faz o que pode. Até o que não pode, porque não há legislação para punir o Sport com oito partidas de portões fechados, por um crime cometido a sete quilômetros do estádio, espaço que o clube deve cuidar.

A Justiça faz menos. Não investiga, não prende, não resolve.

O presidente da Federação Pernambucana ainda vai argumentar em favor da torcida única e haverá quem diga para não ir ao estádio.

Só que o crime não aconteceu no estádio e não havia duas torcidas por perto. Uma gangue atacou um ônibus com jogadores do time adversário. E ninguém vai preso.