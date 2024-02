Após trapalhada com Zanardi, Corinthians pode ter técnico rebaixado

Thiago Kozloski dirigiu o Coritiba em 23 das 38 rodadas do Brasileirão. Venceu oito, perdeu 14. Foi demitido faltando dois jogos para o fim da Série A, porque o Coritiba fazia o planejamento de 2024 e contratou Guto Ferreira.

Técnico promissor, fez o curso da CBF na mesma turma de Mano Menezes, que lhe deu oportunidade no Corinthians após a saída do assistente Cauan de Almeida, atualmente no América-MG.

Fernando Lázaro também deixou o Parque São Jorge no fim do ano passado. Foi para a equipe de análise de desempenho do Grêmio.