A suposta fronteira da seleção brasileira, entre estar dentro ou fora da elite do futebol mundial, já descrita aqui, parece relativa quando se obsrva as situações de outras grandes seleções do planeta. Por quatro anos, a Alemanha foi o exemplo de como revigorar um time tradicional. Até livro foi lançado e comentado: "Das Reboot!" Explicava como os alemães deram reset em seu estilo.

Nove anos depois dos 7 x 1, olhar para o Brasil fora das semifinais, a Alemanha fora das oitavas de final, a Itália ausente de duas Copas ajuda a compreender a nova ordem.

Nas duas últimas Copas do Mundo, os semifinalistas foram França, Argentina, Croácia, Inglaterra, Bélgica e Marrocos. Argentinos e franceses chegaram em duas das últimas três finais. Significa que todos os demais gigantes estão em crise e ameaçados de ficar fora da elite.