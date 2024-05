Ela deu à luz intubada: 'Meu filho teve sepse, necrose e parada cardíaca'

Ele teve uma parada cardíaca e a equipe o reanimou. Tiveram que intubar de novo para tratar a infecção, que era meningite.

No outro dia, quando cheguei ao hospital, a fisioterapeuta estava enrolando o pé dele com algodão. Quando olho, era uma necrose. Me falaram que, provavelmente, ele não ia perder só o pé, mas as mãos e os dedos.

Ele estava muito grave, o rim parando, nível baixo de plaquetas, com hemorragia intracraniana.

No momento da terceira infecção, ele convulsionou e entraram com o monitoramento cerebral. Vi o doutor Gabriel Variane em vários momentos, ele ficava o dia inteiro olhando para o aparelho, as curvas, um empenho fora do comum.

Isaac foi para diálise e foi desesperador de novo. Mas, como sempre, Deus falou comigo.