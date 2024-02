O Santos não é fogo de palha!

Mas o desempenho está melhor do que o esperado dadas essas condições,

Foram duas boas vitórias nas duas primeiras rodadas, uma derrota normal jogando parelho com o Palmeiras e, agora, outro triunfo diante do organizado Água Santa, gol aos 36 minutos da etapa final de Joaquim.

Valente, o time de Diadema, jogando em São Bernardo, mesmo com um homem a menos, quase empatou nos acréscimos, com uma jogada que resultou em bola na trave, em cabeceio de Jael.

Fato é que o torcedor santista, tão judiado em 2023 com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, e ainda protestando com faixas de ponta cabeça nos estádios, já pode ter esperança por dias bem melhores neste 2024.

O Paulista servirá bem para encarar o Brasileiro da Série B, e com tudo correndo normalmente, voltar para a elite não será bicho de sete cabeças.

E, se os favoritos Palmeiras e São Paulo bobearem, ainda belisca uma vaga na final!