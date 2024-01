Uma contratação que tem tudo para ser um marco nesta nova fase do Tricolor de Aço, agora, com a parceria do Grupo City, podendo ser protagonista no Mercado da Bola.

E, de quebra, um belíssimo tapa com luva de pelica do Bahia nos sempre soberbos times do Eixo Rio-SP e do Sudeste em geral.

Bora, Bahêa!

E que essa seja apenas a primeira contratação bombástica nesta nova era do clube.

Opine!