João Leiva Campos Filho, o Leivinha, um dos grandes camisas 8 da história do futebol brasileiro, comemora nesta segunda-feira 74 anos de idade.

E os mais novos, é claro, não têm a dimensão da qualidade do ídolo palmeirense, que jogou também na Lusa, no Atlético de Madrid, no Linense e, no fim de carreira, no São Paulo FC.

Pois saibam que se ele jogasse nos tempos atuais facilmente seria um atleta cobiçado pelos principais clubes do mundo.