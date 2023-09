"Mais do que reunir dados sobre os esforços eventualmente empreendidos por suas associações membros, quer nos parecer que a FIFA, por via desse inquérito de avaliação das capacidades e necessidades de diversidade e anti-discriminação, visa perquirir sobre iniciativas e desenvolvimento das práticas voltadas para a inclusão e ao mesmo tempo de combate a todas as formas de discriminação. Assim fazendo, a entidade maior do futebol mundial não só indaga, como provoca reflexão sobre objeto e crítica sobre a postura de cada qual diante dele", entende.

O jornalista e advogado Andrei Kampff, autor desse blog, destaca que a "FIFA dá mais um passo importante para reforçar compromissos da sociedade, do esporte e do próprio futebol. Ela cria uma política interna importante na cadeia associativa para garantir a aplicação efetiva de princípios norteadores de direitos universais e dos seus Regulamentos e Estatuto, sempre com objetivo de respeitar os direitos humanos e lutar contra a discriminação, de qualquer natureza, e a favor da igualdade"

Na circular, a FIFA busca ouvir dos atletas se as federações estão agindo, de alguma forma, por meio de seus estatutos, regulamentos e manuais dispositivos, para diminuir a discriminação no futebol.

"Para os casos de discriminação e assédio, a FIFA percorre diversos caminhos, pois além de dispor de sanções e prescrição mais robustas, além da impossibilidade de suspensão de punição, o que configura o aspecto punitivo, possui meios pedagógicos para fomentar a inclusão e a diversidade, bem como exige a existência de canais de denúncias, capazes de identificar tais condutas reprováveis", acrescenta João Paulo Di Carlo.

A circular cita que as pessoas são responsáveis pela disseminação de boas práticas que possam, pela divulgação, multiplicação e reiteração, surtir o almejado efeito de promover uma mudança social positiva, tornando o mundo capaz de abrigar toda a diversidade e de conviver harmoniosamente com todas as minorias (étnicas, religiosas, culturais, etc.), as mulheres, a comunidade LGBTQI+, as pessoas com deficiência e outros, possibilitando que todos possam desfrutar de um mundo sem barreiras nem discriminação.

Por fim, o advogado Cláudio Ganda elogia a medida da FIFA.