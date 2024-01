Experimento: fungos do solo aceleram a decomposição de sacolas plásticas

Em imersão em água limpa;

Água poluída;

Enterradas no solo;

Expostas na superfície do solo;

Em contato com o ar.

Para cada condição ambiental, foram testadas duas amostras de polietileno de baixa densidade de diferentes tamanhos. O termoplástico à base de petróleo é a primeira categoria de plástico produzida pela indústria.

Os pesquisadores analisaram a composição química da água limpa e poluída e do solo e, posteriormente, realizaram testes de tração dos materiais para medir a sua perda de resistência.

O experimento controlado permitiu observar o processo de degradação sem a interferência de agentes externos.

"Nós usamos tecido em forma de tela para proteger as amostras expostas ao ar, regamos aquelas imersas em água. As amostras expostas ao solo receberam terra, e as enterradas no solo também foram submetidas a uma terra sempre recolhida no mesmo ponto", explica o pesquisador da UFMG e coautor do estudo Warlen Librelon.

Após o experimento, as sacolas plásticas enterradas no solo estavam mais flexíveis do que as expostas a outras condições, o que indica um processo de degradação mais acelerado.