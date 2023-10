Serpente-do-mar que viveu há 400 milhões de anos é encontrada no Brasil

O que torna nossos fósseis tão importantes é o fato deles possuírem esses restos orgânicos preservados. Essas partes foram soterradas e comprimidas com o peso do sedimento e viraram uma película escura rica em carbono. Essa é uma forma excepcional de fossilização. Malton Carvalho Fraga, geólogo

Fraga afirma que estudar esses fósseis é entender como foi o passado do nosso planeta para muito além dos dinossauros. "Em especial o passado do Paraná e entender como era esse ambiente, como eles viviam e do que se alimentavam", diz.

Vivendo em um mundo com continentes interligados

As espécies encontradas por Fraga viveram em um período em que os continentes ainda estavam unidos, no período Devoniano. O clima era mais quente e o nível do mar, mais alto.

"Esses animais viviam no período em que existia um supercontinente chamado Gondwana. Boa parte desse continente foi inundado pelo mar e uma dessas regiões foi essa área no Paraná. Essa dança dos continentes mudou a latitude, e apesar do clima do planeta ser mais quente, [as espécies encontradas] viviam em um contexto com águas mais geladas", diz Fraga.

Há 400 milhões de anos, a espécie vivia onde hoje é Ponta Grossa, no Paraná Imagem: Malton Fraga/Labpaleo-UFPR/Acervo.

Assim como os animais do grupo que vivem atualmente, o pesquisador explica que são espécies "oportunistas", que comem tanto animais em decomposição e podem filtrar partículas da água, além de serem muito adaptáveis e estarem espalhadas até hoje por praticamente todo o oceano.