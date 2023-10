Brasileira que cresceu na França descobre 30 anos depois que foi traficada

Com ela teve Isabella, a patroa disse que ela deveria encontrar um lugar para a bebê ficar, pois não a queria ali. Para que Jacira pudesse encontrar um local para Isabella ficar, Guiomar ficou com a criança por um dia. Mas quando Jacira retornou, ela tinha sumido com ela.

Um teste de DNA confirmou a sua identidade em 2017. Ela conta que o evento mais marcante foi quando viu uma foto de sua mãe pela primeira vez. "Foi como se meu coração, que estava todo quebrado, tivesse se reconstituído".

Ao descobrir que tinha uma mãe, um nome e uma família, Isabella disse que tudo mudou. "Porque quando você sabe que foi amada, você sente que é humana".

Depois de conseguir as suas respostas e, finalmente, conhecer as suas origens, Isabella passou a ajudar pessoas com histórias parecidas a encontrarem suas famílias.

Você sempre se sente como um estranho, você não pertence nem ao Brasil, nem àquele lugar. Isabella dos Santos

Em sua página "Em busca de minha mãe no Brasil" no Facebook, ela compartilha a sua história e outras semelhantes para conscientizar a sociedade sobre o tema. "E para impedir que o presente repita o passado".