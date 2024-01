Mbappé tem Ferrari e até Tiguan na garagem, mas nunca tirou habilitação

A garagem do francês de 25 anos também tem algumas adições mais "simples": um Volkswagen Multi Van e um Volkswagen Tiguan, avaliados respectivamente em R$ 427 mil e R$ 304 mil.

Mesmo com a extensa coleção, Mbappé por várias vezes confirmou que não sabe dirigir, e que conta com motoristas para fazer seus transportes.

É uma das desvantagens de ter sucesso cedo, perdi coisas simples como ter carteira de motorista. Acho que todo mundo tem. Para muita gente a habilitação é uma obrigação, mas não era para mim. Embora seja sinônimo de autonomia, tive a minha autonomia desde cedo porque tinha motoristas à minha disposição. Nunca foi uma prioridade.

