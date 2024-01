Novo golpe faz motorista pagar fortuna por conserto de defeito inexistente

Na verdade, até aquele momento não existe nenhuma falha. Ao ter acesso ao motor, o bandido "fabrica" o problema, geralmente desconectando algum cabo ou componente para fazer o propulsor falhar e perder força.

Em muitos casos, a sabotagem faz com que alguma luz de advertência se acenda no painel, o que dá maior sensação de veracidade à armação. Nesse momento, é oferecido o reparo do veículo, mediante a troca de uma peça, que na verdade nem é trocada. Mesmo assim, o falso serviço é cobrado - e a conta não costuma ser barata.

Foi o que aconteceu com a jornalista Tatiana Carvalho e seu pai. Segundo ela, há cerca de uma semana os dois retornavam do Rio de Janeiro em direção à capital paulista no carro da família, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), quando ouviram um estouro e um motociclista fez sinal.

"Logo depois, [ouvimos] outro barulho e um [Chevrolet] Onix passou, indicando para pararmos. Foi o que fizemos. O motorista desceu e disse que viu fumaça e faísca saindo do motor do carro do meu pai. Pediu para abrirmos o capô, olhou, mexeu um pouco e disse que estava com problema em uma peça X. Falou que, por coincidência, trabalhava em uma distribuidora da Honda e que poderíamos ir com ele até o local para fazer a troca", relata Tatiana em seu perfil no Facebook.

Jornalista recebeu 'recibo' com cobrança de quase R$ 2,9 mil por peça que não foi trocada no carro de sua família Imagem: Arquivo pessoal

Ela prossegue, dizendo que já suspeitou de que poderia ser um golpe. Mesmo assim, a jornalista e seu pai tentaram seguir o condutor do Onix, que estava acompanhado por um suposto colega de trabalho, mas o Honda onde estava a jornalista começou a perder potência.