Câmbio automático: uso errado da posição P e outros vacilos dos motoristas

UOL Carros consultou especialistas e traz dicas para condutores iniciantes no mundo dos carros automáticos. Confira as orientações para você evitar barbeiragens que lá adiante vão encher o bolso do seu mecânico. Veja cinco exemplos de erros comuns e faça do jeito certo.

1 - 'Segurar' veículo na lomba com acelerador

Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Um erro comum em carros manuais é manter o veículo parado no aclive dosando os pedais da embreagem e do acelerador. A prática detona a embreagem e, se for recorrente, fará com que o item tenha de ser trocado prematuramente.

Automóveis automáticos também são capazes de permanecer parados na lomba sem a necessidade de o condutor acionar os freios: dependendo da inclinação da via, a marcha lenta já é suficiente para "segurar" o carro. Em outros casos, basta colocar uma leve pressão no pedal do acelerador para isso acontecer.

Ainda que veículos automáticos convencionais utilizem conversor de torque, que não sofre desgaste mecânico como a embreagem, mantê-los parados da forma descrita acima é uma "barbeiragem".